США разместили три самолета-разведчика в Греции
Автор:Редакция news.by
США на фоне напряженности с Ираном разместили в Греции три стратегических разведывательных самолета, которые предназначены для отслеживания действий вооруженных сил потенциального противника.
В частности, они могут использоваться для сбора информации о режимах функционирования радаров системы ПВО. Ранее Вашингтон также перебросил на авиабазу в Саудовской Аравии шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Как отмечают эксперты, США наращивают в регионе Ближнего Востока не только ударную мощь, но и создают полноценную систему управления ею в условиях боевых действий.