США разместили три самолета-разведчика в Греции

США на фоне напряженности с Ираном разместили в Греции три стратегических разведывательных самолета, которые предназначены для отслеживания действий вооруженных сил потенциального противника.



В частности, они могут использоваться для сбора информации о режимах функционирования радаров системы ПВО. Ранее Вашингтон также перебросил на авиабазу в Саудовской Аравии шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.



Как отмечают эксперты, США наращивают в регионе Ближнего Востока не только ударную мощь, но и создают полноценную систему управления ею в условиях боевых действий.