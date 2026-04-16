США разместят мини ядерные реакторы на двух военных базах

Пентагон планирует к 2030 году разместить портативные ядерные реакторы на двух стратегических ядерных объектах на территории США.

В частности, в штате Колорадо: там на базе Космических сил находится один из ключевых центров по управлению системами раннего предупреждения о ракетном нападении, а также в штате Монтана, где на авиабазе размещаются межконтинентальные баллистические ракеты.

Мини-реакторы будут обладать мощностью от 5 до 20 мегаватт. Они способны производить энергию независимо от местных электросетей, которые могут выйти из строя или даже стать мишенью во время военного конфликта.

