США столкнулись со вторым шатдауном из-за споров о финансировании иммиграционного ведомства
Автор:Редакция news.by
В США начался уже второй шатдаун за время второго президентского срока Дональда Трампа. Камнем преткновения для одобрения бюджета на этот раз стало финансирование Министерства внутренней безопасности, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы и вызванных ими массовых протестов по всей стране.
Пока действует временное двухнедельное финансирование этого ведомства. Однако по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс с сенаторами-демократами.
Предполагается, что шатдаун будет кратковременным и закончится через два дня. Его воздействие на экономику США останется минимальным, если Палата представителей оперативно проголосует по бюджетным проектам 2 февраля.