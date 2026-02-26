3.75 BYN
США, Таиланд, Южная Корея и Сингапур провели совместные десантные учения
Автор:Редакция news.by
США, Таиланд, Южная Корея и Сингапур совместно провели интенсивные учения по отработке десантных операций.
Тренировки проводились на полигоне Королевского военно-морского флота Таиланда в Саттахиле в рамках совместных маневров Cobra Gold. Это одни из самых продолжительных многонациональных учений в Юго-Восточной Азии, в 2026 году в них принимают участие более 8 тыс. военнослужащих из 30 стран.