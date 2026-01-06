США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с КНР, Кубой, Ираном, Россией

Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Дональд Трамп заявил, что средства от продажи будут использованы "на благо народа Венесуэлы и США", но контроль останется у него. Глава Белого дома подчеркнул: нефть будет продаваться по рыночной цене.

Вместе с тем, по данным ABC News, Трамп настаивает на эксклюзивном нефтяном партнерстве Вашингтона и Каракаса. Американский лидер потребовал изгнания России, Китая, Кубы и Ирана из Венесуэлы. По условиям американцев, временный президент Делси Родригес должна согласиться на эти условия и разорвать экономические связи с прежними союзниками.