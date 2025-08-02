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США ввели пошлину в 25 % против Индии за покупку энергоносителей у России
Трамп продолжает торговые войны, а точнее ультиматумы. Так, Индию теперь облагают пошлиной в 25 % и все из-за того, что Нью-Дели - крупнейший покупатель энергоносителей у России.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал ответил на выпады президента США:
"Наши связи с любой страной или все связи, которые у нас есть с различными странами, имеют самостоятельную ценность, и их не следует рассматривать через призму третьей страны. Что касается отношений Индии и России, то у нас устойчивое и проверенное временем партнерство".
Стоит отметить, что недавно Трамп ввел тарифы для огромного числа стран, например, для Бразилии - 50 %. У консульства США в Рио-де-Жанейро люди вышли на протест против американской политики. А в столице страны Бразилиа на митинге сожгли американский флаг и чучело Трампа.