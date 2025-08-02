США ввели пошлину в 25 % против Индии за покупку энергоносителей у России

Трамп продолжает торговые войны, а точнее ультиматумы. Так, Индию теперь облагают пошлиной в 25 % и все из-за того, что Нью-Дели - крупнейший покупатель энергоносителей у России.

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал ответил на выпады президента США:

"Наши связи с любой страной или все связи, которые у нас есть с различными странами, имеют самостоятельную ценность, и их не следует рассматривать через призму третьей страны. Что касается отношений Индии и России, то у нас устойчивое и проверенное временем партнерство".

В Бразилиа на митинге сожгли американский флаг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f337f6ff-76d3-4e3e-9e7d-f0332669a674/conversions/3fc9b066-c6da-4438-b365-0b8e9bffcb1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f337f6ff-76d3-4e3e-9e7d-f0332669a674/conversions/3fc9b066-c6da-4438-b365-0b8e9bffcb1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f337f6ff-76d3-4e3e-9e7d-f0332669a674/conversions/3fc9b066-c6da-4438-b365-0b8e9bffcb1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f337f6ff-76d3-4e3e-9e7d-f0332669a674/conversions/3fc9b066-c6da-4438-b365-0b8e9bffcb1a-xl-___webp_1920.webp 1920w