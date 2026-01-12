США вводят пошлины в 25 % для стран, сотрудничающих с Ираном

Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Ранее он рассказал: его администрация рассматривает несколько вариантов действий в отношении Ирана, включая возможное применение военной силы. Однако, по данным газеты "Нью-Йорк таймс", Трамп допускает и дипломатические варианты.