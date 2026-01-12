3.70 BYN
США вводят пошлины в 25 % для стран, сотрудничающих с Ираном
Автор:Редакция news.by
Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.
Ранее он рассказал: его администрация рассматривает несколько вариантов действий в отношении Ирана, включая возможное применение военной силы. Однако, по данным газеты "Нью-Йорк таймс", Трамп допускает и дипломатические варианты.
Ситуацией в исламской республике обеспокоился и Евросоюз. В ЕС обсуждаются вопросы об ужесточении санкций в отношении Ирана, а также о внесении Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.