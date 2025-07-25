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США выделили Варшаве 4 млрд долларов на модернизацию армии
Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на 4 млрд долларов по программе Foreign Military Financing. Об этом информирует ТАСС.
"Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing", - говорится в публикации в соцсети X польского Минобороны.
Как подчеркнул Косиняк-Камыш на церемонии подписания документа, Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. "Кредитные гарантии в размере 4 млрд долларов будут направлены на модернизацию польских ВС", - поясняет ведомство.
США - ключевой оборонный партнер Польши. Варшава закупает у американской стороны истребители F-35, ударные вертолеты Apache АН-64, авиационные ракеты, танки Abrams, а также системы ПВО Patriot