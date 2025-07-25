США выделили Варшаве 4 млрд долларов на модернизацию армии

Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на 4 млрд долларов по программе Foreign Military Financing. Об этом информирует ТАСС.

"Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing", - говорится в публикации в соцсети X польского Минобороны.

Как подчеркнул Косиняк-Камыш на церемонии подписания документа, Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США. "Кредитные гарантии в размере 4 млрд долларов будут направлены на модернизацию польских ВС", - поясняет ведомство.