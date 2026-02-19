США выводят войска из Сирии

США планируют вывести из Сирии всех американских военнослужащих - примерно 1 тыс. человек. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американские военные покинут Сирию в течение следующих двух месяцев. Они уже оставили две базы, в том числе главную - аш-Шаддади на северо-востоке арабской страны. Объект заняла сирийская армия в координации с американской стороной.