США захватили очередной нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Американцы захватили у берегов Венесуэлы очередной супертанкер. Это судно под флагом Панамы, по некоторым данным, совершало рейсы в интересах Китая.



На корабле находится около 2 млн баррелей нефти. Примечательно, что он не числился в санкционных списках США, а это означает де-факто, что американцы вводят тотальную морскую блокаду торговых путей Венесуэлы.