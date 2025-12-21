3.66 BYN
США захватили очередной нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
Автор:Редакция news.by
Американцы захватили у берегов Венесуэлы очередной супертанкер. Это судно под флагом Панамы, по некоторым данным, совершало рейсы в интересах Китая.
На корабле находится около 2 млн баррелей нефти. Примечательно, что он не числился в санкционных списках США, а это означает де-факто, что американцы вводят тотальную морскую блокаду торговых путей Венесуэлы.
10 декабря Штаты захватили еще один супертанкер с 2 млн баррелей нефти. Международное морское право позволяет квалифицировать подобные действия как пиратство. Накануне американский Конгресс вновь отклонил резолюцию с требованием атаковать Венесуэлу, поэтому Трамп выбрал экономическую блокаду в отношении Каракаса.