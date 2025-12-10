Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США захватили венесуэльский нефтяной танкер

У берегов Венесуэлы США захватили крупный нефтяной танкер. На судно высадились американские десантники с авианосца "Джеральд Форд".

Известно, что танкер перевозил 2 млн баррелей нефти. Хотя в отношении венесуэльской нефтеторговли Соединенные Штаты и ввели санкции, однако они не предполагают возможность подобного захвата морского судна.

Таким образом, взятие на абордаж танкера следует расценивать как акт пиратства либо как акт войны. В последнем случае можно ожидать начала американской армейской операции в отношении Венесуэлы уже в ближайшие часы.

