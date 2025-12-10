США захватили венесуэльский нефтяной танкер

У берегов Венесуэлы США захватили крупный нефтяной танкер. На судно высадились американские десантники с авианосца "Джеральд Форд".

Известно, что танкер перевозил 2 млн баррелей нефти. Хотя в отношении венесуэльской нефтеторговли Соединенные Штаты и ввели санкции, однако они не предполагают возможность подобного захвата морского судна.