3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
США захватили венесуэльский нефтяной танкер
Автор:Редакция news.by
У берегов Венесуэлы США захватили крупный нефтяной танкер. На судно высадились американские десантники с авианосца "Джеральд Форд".
Известно, что танкер перевозил 2 млн баррелей нефти. Хотя в отношении венесуэльской нефтеторговли Соединенные Штаты и ввели санкции, однако они не предполагают возможность подобного захвата морского судна.
Таким образом, взятие на абордаж танкера следует расценивать как акт пиратства либо как акт войны. В последнем случае можно ожидать начала американской армейской операции в отношении Венесуэлы уже в ближайшие часы.