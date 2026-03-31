"США запомнят это": по словам Трампа, Франция не помогала Америке в операции против Ирана

Американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике власти Франции за отказ предоставить воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

"Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента США, Франция не помогала Соединенным Штатам в операции против Ирана. "США запомнят это!" - указал он.

Глава Пентагона Пит Хегсет между тем заявил, что решения о шагах США в НАТО принимать Белому дому, но многое о союзниках Вашингтону теперь ясно. Он выразил мнение, что альянса практически нет, если союзники не приходят Вашингтону на помощь, когда надо.

