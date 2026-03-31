"США запомнят это": по словам Трампа, Франция не помогала Америке в операции против Ирана
Автор:Редакция news.by
"США запомнят это": по словам Трампа, Франция не помогала Америке в операции против Иранаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f76c88ee-b5e0-44bf-ae7f-c5812d6eba5a/conversions/23dd9218-360f-4cbc-bd3d-5c7a48c955ee-xl-___webp_1920.webp 1920w
Американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике власти Франции за отказ предоставить воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль. Об этом сообщает ТАСС.
"Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль с военным грузом, пролететь над своей территорией", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По словам президента США, Франция не помогала Соединенным Штатам в операции против Ирана. "США запомнят это!" - указал он.
Глава Пентагона Пит Хегсет между тем заявил, что решения о шагах США в НАТО принимать Белому дому, но многое о союзниках Вашингтону теперь ясно. Он выразил мнение, что альянса практически нет, если союзники не приходят Вашингтону на помощь, когда надо.