Госдеп США призвал находящихся в ОАЭ американцев быть готовыми укрыться в безопасном месте

В Иране заявили о повреждении десятков тысяч гражданских объектов. По меньшей мере 26 человек погибли в иранской провинции Исфахан в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщило агентство Fars. По их данным, удары наносились по жилым кварталам.



27 марта министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что в результате авианалетов повреждены или разрушены более 600 школ, свыше тысячи учеников и учителей погибли или были ранены. Кроме того, глава Иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что в стране повреждены более 92 тыс. гражданских объектов, включая не менее 71 тыс. жилых домов.

Израиль намерен усиливать атаки на Иран

Тегеран продолжает отвечать на атаки. Во многих районах центральной части Израиля объявлена воздушная тревога. Со своей стороны министр обороны Израиля заявил, что армия намерена усиливать атаки на Иран и распространять их на новые районы.

