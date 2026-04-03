Военный бюджет США может составить 1,5 трлн долларов в 2027 году

3 апреля Белый дом обнародует проект американского бюджета на будущий год. Правительство планирует потратить на военные нужды полтора триллиона долларов - это на 65 % больше, чем в прошлом году. Половина этой суммы уйдет на разработку и закупку новых вооружений.



Такой рост военных расходов можно объяснить только одним - нынешней войной в заливе. Она уже серьезно опустошила арсеналы. В условиях конфликта Пентагону недостает ракет ПВО, беспилотников всех калибров и многого другого.