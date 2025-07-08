Стало известно, когда начнется масштабная продажа товаров для школьников

В Беларуси с 15 июля стартует сезон торговли товарами для школьников. Торговые объекты должны представить широкий ассортимент одежды, обуви, ученической галантереи. Об этом сообщила на семинаре по подготовке к школьному сезону заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, пишет БЕЛТА.

В семинаре принимали участие представители субъектов хозяйствования и государственных органов.

Как отметила Светлана Короткевич, субъекты торговли активно включились в работу. Ориентировочно, комплекты одежды и обуви для школьников (мальчиков и девочек) будут стоить от 400 до 476 белорусских рублей. "Это максимальные цифры. По возрастным категориям сумма будет отличаться: комплекты для мальчиков 1-4-х классов будут стоить 64 - 400 белорусских рублей, 5-9-х классов - 93 - 441 белорусских рублей, 10-11-х классов - 125 - 476 белорусских рублей, для девочек 1-4-х классов - 69 - 325 белорусских рублей, 5-9-х классов - 71 - 373 белорусских рублей, 10-11-х классов - 89 - 423 белорусских рублей", - сказала она.

Также будет представлена канцелярия на выбор. Цены увеличились незначительно.

Масштабная распродажа товаров для школьников, в том числе школьные базары, будет организована начиная с середины июля. К ним активно подключатся предприятия концерна "Беллегпром" и другие белорусские производители.