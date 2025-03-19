Стармер: Мы продолжим развивать коалицию, которая будет защищать Украину и гарантировать мир

Еще в начале марта 2025 года Лондон и Париж пообещали разродиться собственным планом по урегулированию украинского конфликта, а потом показать его Вашингтону. Во главе угла как условие мира - "сильная Украина".

Говорить о сильном украинском государстве - полная утопия, поэтому речь идет об усилении киевского войска. Согласно аксиоме старого Запада, переговорные позиции Киева может усилить лишь военная помощь.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Мы знаем, что российский военный комплекс превосходит наш по производительности. Если мы посмотрим на военные расходы в реальном выражении, то увидим, что Кремль тратит больше, чем вся Европа. Производство в Европе по-прежнему на порядок ниже и выходит за рамки традиционных возможностей. Спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится шире с каждым днем".

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 марта 2025 года созвал в Париж заинтересованных - 34 командующих армиями из стран НАТО, а также Японии и Австралии - для редких переговоров, в которых не участвовали американские коллеги. Для проукраинской группировки подобрали миротворческое название - "коалиция доброй воли".

Французы говорят про гарантии безопасности для Украины, скорее для той части, что от нее останется после завершения конфликта. Если верить публикации The Times, около 35 стран согласились предоставить оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии, которая описывается как "силы-растяжки".

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a14223-1683-4100-94fb-b625670bf4f9/conversions/761ee1ef-a78e-4ba2-b872-b37e1b96c3bf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a14223-1683-4100-94fb-b625670bf4f9/conversions/761ee1ef-a78e-4ba2-b872-b37e1b96c3bf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a14223-1683-4100-94fb-b625670bf4f9/conversions/761ee1ef-a78e-4ba2-b872-b37e1b96c3bf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a14223-1683-4100-94fb-b625670bf4f9/conversions/761ee1ef-a78e-4ba2-b872-b37e1b96c3bf-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

"В случае заключения мирного соглашения мы продолжим наращивать обороноспособность Украины, чтобы предотвратить любое будущее вторжение. Мы продолжим развивать коалицию, которая будет защищать соглашение в Украине и гарантировать мир", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.