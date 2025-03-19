19 марта 2025 года в программе "Тренды" обсудили сенсационные переговоры Трампа и Путина, вызвавшие панику в Брюсселе и Киеве. Лидеры США и России обсудили будущее Украины, оставив Европу за бортом. Евробюрократы в ужасе: их принцип "ничего о Европе без Европы" рухнул, а США занялись своими интересами. Французский генерал Винсент Депорт назвал это разделом мира "по-инвесторски", где ценности и украинцы - не в приоритете. Евросоюз оказался не готов к новому порядку: привычка полагаться на «дядюшку Сэма» сыграла злую шутку. Британия и Франция собирают коалицию для похода на восток, но без США их инициативы тонут в "выученной беспомощности", уверен дипломат Питер Риккетс. Киев, тем временем, выкатывает «красные линии» через Александра Мережко, а Арсений Яценюк готовится к фронту, лишь бы отсрочить конец конфликта. Раскол НАТО уходит корнями в операцию "Рассвет Одиссея" в Ливии, а разведальянс "Пять глаз" трещит по швам. Политолог Яков Кедми разбирает шансы на мир и внутренний кризис Запада.

Тренды | Трамп и Путин решают судьбу Украины | Кедми о мире | Что будет с Зеленским?

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7698c734-fbdc-40de-996a-a6be27fb605f/conversions/36e9749f-a3ad-4950-aaec-f7efff72d255-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7698c734-fbdc-40de-996a-a6be27fb605f/conversions/36e9749f-a3ad-4950-aaec-f7efff72d255-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7698c734-fbdc-40de-996a-a6be27fb605f/conversions/36e9749f-a3ad-4950-aaec-f7efff72d255-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7698c734-fbdc-40de-996a-a6be27fb605f/conversions/36e9749f-a3ad-4950-aaec-f7efff72d255-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by 19 марта 2025 года в программе "Тренды" обсудили сенсационные переговоры Трампа и Путина, вызвавшие панику в Брюсселе и Киеве. Лидеры США и России обсудили будущее Украины, оставив Европу за бортом. Евробюрократы в ужасе: их принцип "ничего о Европе без Европы" рухнул, а США занялись своими интересами. Французский генерал Винсент Депорт назвал это разделом мира "по-инвесторски", где ценности и украинцы - не в приоритете. Евросоюз оказался не готов к новому порядку: привычка полагаться на «дядюшку Сэма» сыграла злую шутку. Британия и Франция собирают коалицию для похода на восток, но без США их инициативы тонут в "выученной беспомощности", уверен дипломат Питер Риккетс. Киев, тем временем, выкатывает «красные линии» через Александра Мережко, а Арсений Яценюк готовится к фронту, лишь бы отсрочить конец конфликта. Раскол НАТО уходит корнями в операцию "Рассвет Одиссея" в Ливии, а разведальянс "Пять глаз" трещит по швам. Политолог Яков Кедми разбирает шансы на мир и внутренний кризис Запада.