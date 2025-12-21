Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом

Дональд Трамп, Кир Стармер. Фото из архива АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b317050-55bb-427f-a9d6-72c79f3c8ca6/conversions/bb936140-2032-4f05-b1b0-45c7d16d6aff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b317050-55bb-427f-a9d6-72c79f3c8ca6/conversions/bb936140-2032-4f05-b1b0-45c7d16d6aff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b317050-55bb-427f-a9d6-72c79f3c8ca6/conversions/bb936140-2032-4f05-b1b0-45c7d16d6aff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b317050-55bb-427f-a9d6-72c79f3c8ca6/conversions/bb936140-2032-4f05-b1b0-45c7d16d6aff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил украинское урегулирование, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление в канцелярии премьера.

"Сегодня днем премьер-министр провел беседу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лидеры двух стран начали с обсуждения войны в Украине. Премьер-министр проинформировал о работе коалиции желающих, которая готова поддержать любое мирное соглашение, которое обеспечит справедливое и долгосрочное прекращение боевых действий", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

В субботу спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

В начале декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.

Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.