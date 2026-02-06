3.73 BYN
Стихия бушует на юге Европы: в Испании эвакуируют тысячи людей из-за угрозы оползней
Автор:Редакция news.by
Масштабная эвакуация проходит на юге Испании. Из-за угрозы просадки грунта свои дома вынуждены покинуть около 1,5 тыс. человек.
Ранее в Андалусии уже были вывезены около 3,5 тыс. жителей. По территории прошлись мощные дожди с сильными порывами ветра. В ряде населенных пунктов уровень тревоги был повышен до максимального - красного.
Отменены занятия в школах, перекрыто движение по десяткам дорог, нарушено ж/д сообщение, зафиксированы проблемы в работе аэропортов. К удару стихии сейчас готовится Португалия.