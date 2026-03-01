3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Стоимость нефти Brent может вырасти на 20 долларов за баррель
На фоне эскалации стоимость нефти Brent может вырасти на 20 долларов за баррель уже 2 марта, говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy.
Фактическая остановка движения через Ормузский пролив препятствует поступлению на рынки 15 млн баррелей нефти в день, отмечается в документе. Кувейтская фондовая биржа объявила о приостановке торгов.
Эксперты говорят, что премия за риски уже заложена в цене: в пятницу нефть снова дорожала. Стоимость эталонной североморской Brent выросла с пятницы по пятницу с 71,5 до почти 73 долларов за баррель. К концу недели котировки ускорили рост. Психология была простая: рынок снова платил за вероятность, а не за факт.
Некоторые аналитики заверяют, что в нефти уже есть геополитическая премия за риск в размере 8-10 долларов за баррель.
Отметим, через Ормузский пролив проходит 20 % мировой нефти. Как передают мировые информагентства, ОПЕК+ может 1 марта рассмотреть возможность увеличения добычи из-за ударов США и Израиля по Ирану.