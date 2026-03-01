На фоне эскалации стоимость нефти Brent может вырасти на 20 долларов за баррель уже 2 марта, говорится в анализе консалтинговой компании Rystad Energy.

Фактическая остановка движения через Ормузский пролив препятствует поступлению на рынки 15 млн баррелей нефти в день, отмечается в документе. Кувейтская фондовая биржа объявила о приостановке торгов.

Эксперты говорят, что премия за риски уже заложена в цене: в пятницу нефть снова дорожала. Стоимость эталонной североморской Brent выросла с пятницы по пятницу с 71,5 до почти 73 долларов за баррель. К концу недели котировки ускорили рост. Психология была простая: рынок снова платил за вероятность, а не за факт.

Некоторые аналитики заверяют, что в нефти уже есть геополитическая премия за риск в размере 8-10 долларов за баррель.