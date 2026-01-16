Столтенберг призывает к диалогу с Москвой

Западу нужен диалог с Россией. Заявление, которое выбивается из канонов европейской риторики, сделал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. В интервью он отметил: "Мы должны разговаривать с Россией как с соседом".



По его словам, это необходимо для обсуждения контроля над вооружениями и снижения напряженности, в частности, завершения конфликта на Украине. Столтенберг не исключил и выхода США из альянса из-за растущих разногласий с Европой, отметив: "Ничто не вечно, все может измениться".



Эксперты видят в этом признание кризиса в НАТО, усугубленного спорами о бюджете и политике в отношении Украины и Гренландии.