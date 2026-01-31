Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Страны Балтии подписали договор об армейской мобильности

Решение о создании так называемого балтийского военного шенгена было принято накануне в Эстонии.

Договор был подписан тремя министрами обороны стран Прибалтики. Он предполагает полное снятие ограничений на перемещение войск в пределах региона, причем включая натовские.

Таким образом переброска любых контингентов в пределах Прибалтики не требует длительных согласований и может совершаться почти молниеносно.

