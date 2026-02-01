Страны БРИКС создают умные города: технологии и экология на первом месте

Фото tvbrics.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2f9c04f-f5e8-4cdf-ac3e-2e9a5a4a04e1/conversions/e52275ff-e5cb-44f5-8c00-2a0f39db561a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2f9c04f-f5e8-4cdf-ac3e-2e9a5a4a04e1/conversions/e52275ff-e5cb-44f5-8c00-2a0f39db561a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2f9c04f-f5e8-4cdf-ac3e-2e9a5a4a04e1/conversions/e52275ff-e5cb-44f5-8c00-2a0f39db561a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2f9c04f-f5e8-4cdf-ac3e-2e9a5a4a04e1/conversions/e52275ff-e5cb-44f5-8c00-2a0f39db561a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото tvbrics.com

Изменение климата и ускоренная урбанизация требуют пересмотра традиционных моделей развития городов. По оценкам экспертов, сегодня в мире насчитывается более 100 городов, где до 70 % энергоснабжения обеспечивается за счет возобновляемых источников. Концепция умного города становится одним из ключевых инструментов адаптации мегаполисов к новым социальным, экологическим и технологическим вызовам. Об этом сообщает TV BRICS.

Рост урбанизации и климатические риски

Процессы урбанизации продолжают набирать темпы. Если около 100 лет назад порядка 80 процентов населения планеты проживало в сельской местности, то в начале XXI века, по данным ООН, численность городского населения превысила число жителей сельских территорий. К 2050 году этот показатель может достичь 66-68 %.

Города концентрируют основную часть экономической активности, однако одновременно становятся источником значительной экологической нагрузки. По данным ООН, на урбанизированные территории приходится около 70 % глобальных выбросов углекислого газа. Более половины городов мира уже сталкиваются с последствиями экстремальных погодных явлений: наводнениями, лесными пожарами и аномальными температурами. В этих условиях развитие устойчивых городских систем становится приоритетом для международного сообщества.

Умные города в повестке стран БРИКС

Ответом на экологические и инфраструктурные вызовы стало развитие концепции умных городов. Сотрудничество стран БРИКС в этой сфере было инициировано в 2016 году на конференции в индийском Джайпуре. С тех пор тема остается одним из ключевых направлений инновационного и технологического партнерства объединения.

"Странам БРИКС+ удается сотрудничать, используя различия в уровне урбанизации. В высокоурбанизированных Бразилии и России разрабатываются и внедряются решения по модернизации умных систем ЖКХ и комплексных транспортных сетей. Например, в Рио-де-Жанейро реализуется проект "Rio AI City" с использованием ИИ для анализа данных городского развития и картирования неформальных районов, а Москва применяет ИИ для управления дорожным движением и энергоэффективностью, включая цифровые сервисы для жителей. Сотрудничество поддерживается в том числе через созданную Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и проект "Shared City". Благодаря этому формируется общая библиотека практик, применимых к разным сценариям развития городов", - отметила эксперт в области экономики стран БРИКС+ Антонина Гомулина.

"Технологии сами по себе не делают окружающее пространство лучше. Поэтому главным ориентиром каждого города должны быть его жители, их доверие и чувство принадлежности. Именно так эволюционировала концепция умного города за последние десять лет", - сказала экс-генеральный директор Агентства цифрового развития Дубая Аиша Бин Бишр.

Искусственный интеллект как основа цифровой трансформации

Термин "умный город" впервые появился в научных дискуссиях в 1994 году, однако практическая реализация концепции стала возможной только с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Сегодня ИИ рассматривается как ключевой инструмент повышения эффективности городских систем.

Китай активно применяет ИИ в транспортной инфраструктуре, здравоохранении и системе безопасности. В Пекине использование интеллектуальных решений позволило сократить дорожные заторы на 20 % и снизить аварийность, в Шанхае внедрены телемедицинские сервисы, в Гуанчжоу - для мониторинга видеопотоков с камер и сокращения уровня преступности. Уже к 2030 году власти КНР планируют внедрить умные энергетические системы в 60 процентах городов страны.

Индия при помощи ИИ осуществляет программу "100 умных городов", в Бразилии проектируется строительство крупного гигаваттного кампуса с дата-центрами. Россия активно использует искусственный интеллект в транспортной системе, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и безопасности. Бурно растет рынок ИИ в Южной Африке. Ожидается, что к 2030 году его финансовая емкость превысит 8,4 млрд долларов США (около 672,2 млрд рублей).

Главные сложности для интеграции опыта разных городов для общего развития, по мнению экспертов, кроются в преодолении технологической асимметрии.

"Существует риск, что сотрудничество стран сведется к одностороннему импорту готовых решений, а не к совместному развитию компетенций. Ключевой барьер - отсутствие единых стандартов по суверенитету данных и кибербезопасности, что особенно важно при внедрении систем распознавания и управления. В то же время эти естественные различия - в уровне урбанизации, экономики и регулирования - можно превратить в драйвер для создания более гибких, адаптивных и человекоцентричных моделей "умного города". Такие решения будут востребованы не только внутри БРИКС+, но и применимы в глобальном масштабе", - считает Антонина Гомулина.

Эксперты прогнозируют, что города будущего будут функционировать в двух взаимосвязанных измерениях: физическом - с общественными пространствами, культурной инфраструктурой и повседневной городской жизнью, - и цифровом, интегрированном во все ключевые процессы управления и обслуживания мегаполисов.

"Город будущего складывается из датчиков, камер, алгоритмов и сервисов, которые мы используем ежедневно. <...> Мы записываемся к врачу через смартфон, узнаем расписание автобуса в реальном времени или получаем справки онлайн. Но за этими удобствами стоит огромная инфраструктура, в которую интегрированы системы ИИ, и даже интернет вещей", - прокомментировал происходящие перемены один из ведущих российских экспертов в области центров обработки данных (ЦОД) Алексей Рубаков.

Создание "второго цифрового измерения" сегодня становится сценарием развития абсолютно всех городов. Вопрос только в одном: как встроить новую реальность в жизнь людей, чтобы она органично вписалась в городскую среду и стала такой же привычной, как мобильная связь или электричество. Пока искусственный интеллект справляется с этим достаточно неплохо.

Москва как пример цифрового мегаполиса

Концепция умного города опирается на три ключевых элемента: технологии, экологию и человека. В рамках сотрудничества БРИКС особое внимание уделяется обмену опытом и внедрению проверенных цифровых решений.

Москву в этом контексте можно рассматривать как один из наиболее ярких примеров цифровой трансформации. Еще в 2022 году ООН включила столицу России в число лидеров глобального рейтинга "Индекс городского процветания".

"Умные города проходят естественный этап взросления. За накоплением ума приходит мудрость. Мудрый город внедряет технологии не ради технологий, а делает это осознанно, создавая новое качество жизни. В Москве мы видим и результат, и эффект внедрения технологий, и мы готовы делиться этим опытом с другими городами мира", - отметил советник руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Онтоев.

Москва свыше десяти лет целенаправленно внедряет новейшие технологии во все сферы городской жизни. Здесь уже сегодня можно получить больше 200 цифровых услуг, а сотни тысяч камер делают жизнь людей безопаснее на улицах и дорогах. Цифровая трансформация российской столицы охватывает медицину, онлайн-услуги, информационные технологии управления городом, интернет вещей, большие данные и многое другое.

"Если смотреть объективно на рейтинг умных городов с учетом самых свежих данных Smart City Index (IMD), то Москва действительно является лидером в России. И я согласна, что с точки зрения мирового контекста ее позиция сильная, но не доминирующая. <...> Москве есть еще над чем работать, не только в цифровых модулях, но и в глубокой интеграции технологий с экономикой и социальными практиками повседневной жизни", - отметила эксперт в области цифровой экономики Лилия Алеева.

Экологический вектор развития

По оценкам экспертов, города занимают лишь 1-3 % поверхности Земли, но на них приходится до 80 % загрязнения окружающей среды. В ответ на это новые умные города проектируются с учетом природных экосистем.

Одним из таких примеров является индийский город Амаравати, который создается с нуля как административный и технологический центр. Проект предусматривает, что более 60 процентов его территории займут зеленые насаждения, водоемы и природные рекреационные зоны. Подобное градостроительное решение направлено не только на улучшение экологической обстановки, но и на формирование комфортной городской среды с учетом климатических особенностей региона.

В Китае показательной моделью экологической трансформации стал Тяньцзинь Эко-Сити, построенный на месте ранее непригодных для жизни солончаков. Сегодня город функционирует как экспериментальная площадка по внедрению устойчивых технологий: здесь используются низкоуглеродные энергетические решения, действует строгая система экологического контроля, а значительная часть инфраструктуры ориентирована на сокращение выбросов и рациональное использование ресурсов.

Системный подход к экологическому градостроительству демонстрируют и Объединенные Арабские Эмираты. В экогороде Масдар реализуются стандарты энерго- и водоэффективности, позволяющие снизить потребление ресурсов почти на 40 % по сравнению с традиционной застройкой. Существенную роль в этом играет использование интеллектуальных систем управления, а также интеграция возобновляемых источников энергии, что особенно важно в условиях засушливого климата региона.

Аналогичная логика лежит в основе проекта нового города Индонезии Нусантары. Город проектируется как умный лесной мегаполис, в котором до 75 % территории будет отведено под лесные массивы и зеленые зоны. Энергетическая система Нусантары ориентирована на возобновляемые источники энергии, а сама концепция развития направлена на снижение антропогенного воздействия и адаптацию городской среды к климатическим рискам, включая повышение уровня моря и экстремальные погодные явления.

Перспективы развития