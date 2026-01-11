Страшные кадры из Таиланда: при столкновении катера с траулером погибла 18-летняя россиянка

Страшные кадры приходят из Таиланда. В результате столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера у островов Пхи-Пхи погибла 18-летняя россиянка.



Всего на борту находилось 52 человека. Пострадали 22 человека: 3 гражданина Таиланда (члены экипажа) и 19 иностранных туристов. После оказания первой помощи несколько раненых доставлены на Пхукет для дальнейшего лечения.