Сын Мадуро высказался по поводу возвращения отца
Автор:Редакция news.by
Сын Николаса Мадуро выступил в Национальной ассамблее страны и эмоционально обратился к своему отцу. Мадуро-младший пообещал поддержку и помощь и. о. президента Делси Родригес от всей своей семьи.
Николас Мадуро Гуэрра, член парламента Венесуэлы:
"Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа".
Тем временем в бразильском Сан-Паулу вспыхнула стихийная демонстрация. Протестующие перед американским консульством растоптали и сожгли флаги США. Они требуют от американских властей освободить Мадуро и его супругу.