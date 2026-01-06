Сын Мадуро высказался по поводу возвращения отца

Сын Николаса Мадуро выступил в Национальной ассамблее страны и эмоционально обратился к своему отцу. Мадуро-младший пообещал поддержку и помощь и. о. президента Делси Родригес от всей своей семьи.

Николас Мадуро Гуэрра, член парламента Венесуэлы:

"Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа".