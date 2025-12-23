Таллинн выделит 2 млн евро на восстановление энергетики Украины

Эстония выделяет 2 млн евро на восстановление энергосистемы Украины. Эти средства помогут закупить генераторы, топливо и запчасти для аварийного ремонта.

Эстонский министр энергетики назвал поддержку украинской энергосистемы вопросом выживания и долгосрочной политикой Таллинна. Он призвал другие страны последовать примеру Эстонии и указал на общую ответственность в части приемлемого состояния украинской энергетической инфраструктуры.