3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Тегеран готов создать договор об условиях пользования Ормузским проливом
Автор:Редакция news.by
В Тегеране напомнили, что Ормузский пролив полностью находится под контролем Ирана. И он готов к заключению договоренностей с европейскими, азиатскими и арабскими странами о пользовании морским маршрутом. Об этом заявил глава информационного совета при правительстве исламской республики.
Речь идет о создании регионального и международного механизма, который закрепит условия использования пролива рядом стран. Инициатива получила название "Ормузский пакт".
Пока же Иран пропускает суда некоторых государств на основе двусторонних договоренностей. Так, сегодня беспрепятственный доступ к Ормузу получили суда под флагом Филиппин.