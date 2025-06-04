Тегеран раскритиковал американские требования по поводу ядерной сделки

Шестой раунд переговоров между США и Ираном по вопросу ядерной сделки на грани провала. Верховный лидер исламской республики отметил, что атомная промышленность позволит стране достичь выдающихся показателей в самых разных сферах. Вашингтон требует запрета самого главного при этом - обогащения урана. Ответ Тегерана однозначен: "Этому не бывать".

"Невежливые и наглые американские лидеры продолжают повторять требование о прекращении иранской ядерной программы, используя разные формулировки. Те, кто сейчас у власти, сионисты или американцы, должны понимать, что они ничего не могут с этим поделать. Кто вы такие, чтобы вмешиваться и говорить, что Иран должен или не должен заниматься обогащением урана? Какое вам до этого дело?" - заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.