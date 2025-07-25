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Технологии минной войны отрабатывались на прошедших военных учениях в Латвии

В Латвии завершились военные учения DIVEX 25. Из марафона маневров, которые проходят в прибалтийском регионе практически беспрерывно, DIVEX 25 выделяются своим недвусмысленно прикладным характером: участники учений занимались освоением искусства разминировать и, само собой, минировать морские глубины.

В настоящий момент ситуация в акватории Балтийского моря является по-настоящему взрывоопасной.

Эстонские военные уже арестовывали российские суда. Власти ЕС угрожают закрыть датские проливы для российских танкеров, а суда Балтфлота даже вынуждены порой сопровождать корабли с триколором на мачте, чтобы защитить их от пиратов.

Учения DIVEX, где отрабатывались технологии минной войны, убедительно демонстрируют, насколько далеко в деле эскалации готовы зайти прибалтийские республики.

Латвиявоенные учения