В Латвии завершились военные учения DIVEX 25. Из марафона маневров, которые проходят в прибалтийском регионе практически беспрерывно, DIVEX 25 выделяются своим недвусмысленно прикладным характером: участники учений занимались освоением искусства разминировать и, само собой, минировать морские глубины.



В настоящий момент ситуация в акватории Балтийского моря является по-настоящему взрывоопасной.



Эстонские военные уже арестовывали российские суда. Власти ЕС угрожают закрыть датские проливы для российских танкеров, а суда Балтфлота даже вынуждены порой сопровождать корабли с триколором на мачте, чтобы защитить их от пиратов.



Учения DIVEX, где отрабатывались технологии минной войны, убедительно демонстрируют, насколько далеко в деле эскалации готовы зайти прибалтийские республики.