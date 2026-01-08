Темная сторона внешней политики: в дела каких стран вмешивались США

3 января 2026 года мир разбудили взрывы в Каракасе. Николас Мадуро вместе с женой были вывезены в США. Их ожидает долгий судебный процесс. СМИ окрестили случай "беспрецедентным", что отчасти правда. А что может рассказать другая часть?

В 1959 году иракский премьер Абдель-Керим Касем пришел к власти и начал конфликты с нефтяными компаниями, кульминацией которых стала частичная национализация в 1961 году, тогда же он повернулся к СССР. ЦРУ увидело угрозу и начало сотрудничать с партией Баас, поставляя им оружие. Покушение провалилось, но в 1963-м Касема свергли и казнили. Баас пришла к власти, а позже Саддам Хусейн стал "новым врагом". Итог для Ирака: десятилетия войн, санкций, хаоса и миллионов жертв. Краткосрочная выгода для США - контроль над нефтью - обернулась страшными последствиями.

На Кубе после революции 1959 года Фидель Кастро стал "коммунистическим шипом" в американском боку. ЦРУ устроило минимум 8 покушений: отравленные сигары, бомбы, мафиози. Кастро выжил, но Куба заплатила эмбарго. Эти события укрепили антиамериканские настроения по всей Латинской Америке.

Теперь перейдем к Африке. Лето 1960 года. Бельгийское Конго только что обрело независимость, став Демократической Республикой Конго. Во главе Патрис Лумумба - премьер-министр, мечтавший о единой, свободной стране. Но хаос начался сразу: армия взбунтовалась, бельгийские войска вмешались, богатая провинция Катанга объявила о выходе, чтобы сохранить контроль над шахтами. Лумумба обратился за помощью к ООН, потом к США. Когда отказали, в отчаянии попросил поддержки у Советского Союза.

И тут в Вашингтоне запаниковали, увидев "коммунистическую угрозу". По свидетельствам участников встреч с Эйзенхауэром, он приказал "устранить" Лумумбу. ЦРУ разработало план отравления, он сорвался (агент не смог подойти близко). Но США не остановились. Они финансировали противников премьера и подкупали армию. После переворота, на который деньги и оружие частично шли от ЦРУ, Лумумбу был арестован и расстрелян. Его тело растворили в кислоте.

Зачем все это? Конго - кладезь ресурсов: уран (именно в местной шахте был добыт уран для атомных бомб, которые сбросили на Японию), кобальт, медь, алмазы. США боялись, что Лумумба отдаст это СССР.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Что касается подобного рода действий, вся американская история от начала до конца изобилует военными операциями против других стран. Как только Соединенные Штаты выходят на международную арену, как только американское государство становится более-менее, так сказать, сильным, а это было ровно 200 лет назад, когда принималась доктрина Монро. Как только это произошло, Соединенные Штаты на протяжении 200 лет, пользуясь своим преимуществом в военной силе, осуществляют акты агрессии в том или ином виде в отношении соседних и не только соседних государств".

А теперь вернемся к сердцу американской "империи". С 1930 годов в Доминиканской Республике правил Рафаэль Трухильо, его называли Эль Хефе (т.е. вождь). Поначалу США его поддерживали. Но уже в 1950-х он стал для Вашингтона проблемой, поскольку начал проводить независимую от США политику.

ЦРУ решило действовать, через дипломатическую почту и консульство поставили диссидентам оружие. 30 мая 1961 года группа заговорщиков устроила засаду на шоссе - машина Трухильо была расстреляна в упор.

В апреле 1965-го вспыхнула гражданская война. США, боясь появления "второй Кубы", и дабы установить нужное руководство, ввели в Доминиканскую Республику более 40 тыс. военных.

В Чили история стала настоящей драмой. В 1970 году социалист Сальвадор Альенде выиграл президентские выборы. Он был марксистом. И его программа включала ряд реформ: земельную, социальную и главное - национализацию меди (основного богатства Чили).

Ее добывали американские компании, которые контролировали огромные прибыли, но платили мало налогов и вывозили доходы. Это и стало красной тряпкой для США.

Никсон приказал "сделать так, чтобы чилийская экономика визжала". Сначала была попытка предотвратить инаугурацию Альенде, потом тайный план переворота. Препятствием стал генерал Шнайдер, главнокомандующий армией, верный конституции и выступавший против вмешательства военных в политику. ЦРУ организовало похищение Шнайдера: поставило оружие (пулеметы, гранаты), деньги (50 тыс. долларов) и нужные контакты группе заговорщиков. 22 октября 1970 года банда перехватила машину Шнайдера, он сопротивлялся, и его расстреляли.

В 1989-м началось американское вторжение в Панаму под кодовым названием "Правое дело". Мануэль Норьега угрожал видам США на Панамский канал. В интервенции было задействовано 27 тыс. американских военных. Норьегу арестовали и увезли в США, где осудили на 40 лет за наркоторговлю.

В 2004-м - Гаити, одна из самых спорных операций. Связана история с президентом страны Аристидом. В феврале того года там начали орудовать повстанцы. Ситуация стала выходить из-под контроля. Американские военные провели эвакуацию Аристида. Однако сам он называл это "похищением". Последствия для Гаити катастрофичны и длятся по сей день.

По данным Линдси О'Рурк, США провели 64 скрытые смены иностранных властей в период холодной войны.