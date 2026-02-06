Теракт в Исламабаде: 31 человек погиб, более 160 ранены

Срочные новости приходят из Исламабада. Произошел теракт в шиитской мечети. 31 человек погиб, более 160 получили ранения. Атака произошла во время молитвы и стала очередным "пятничным" терактом исламистов-суннитов.



Аналогичные нападения регулярно происходят и в Афганистане, там ответственность за них обычно берет местное отделение группировки ИГИЛ. На этом фоне стало известно о ликвидации 24 террористов в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.