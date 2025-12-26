Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Теракт в мечети в центре Сирии: есть погибшие и раненые

Террорист устроил взрыв в шиитской мечети в сирийском городе Хомс. По сообщениям местных СМИ, в результате детонации взрывного устройства в молитвенном сооружении среди находившихся там мусульман есть погибшие и раненые.

Уточняется, что по предварительным данным, жертвами стали три человека. Инцидент произошел в квартале Вади Дахаб. Подробности о личности подрывника и возможных мотивах не сообщаются.

