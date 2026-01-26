Тест на прочность: как убийство медбрата в Миннеаполисе раскололо США и угрожает политике Трампа

Трагическая гибель человека во время операции федеральных служб по выявлению нелегальных мигрантов в Миннеаполисе всколыхнула американское общество и вывела тысячи людей на улицы, несмотря на сильные морозы. Этот инцидент стал не просто "вторым убийством", а по сути продолжением глубокого системного кризиса, корни которого уходят к событиям 2020 года.

Ситуация осложняется тем, что погибший работал медбратом в госпитале для военнослужащих, что превратило его фигуру в мощный символ для протестующих.

Как отмечает аналитик Юлия Абухович, после убийства в 2020 году Джорджа Флойда Миннеаполис стал своего рода испытательным полигоном для ужесточения законодательства. Однако с тех пор каждая новая жертва во время подобных операций воспринимается как "сакральная".

Если раньше республиканский нарратив представлял такие случаи как трагедии, которые могли произойти лишь с преступниками, то теперь риторика кардинально изменилась.

"Мы видим, как сплотились люди, даже которые по-разному раньше относились к этой ситуации", - подчеркнула Юлия Абухович. Протесты выходят за рамки привычного "горизонтального" противостояния демократов и республиканцев, превращаясь в "вертикальный" конфликт, где на улицы выходят граждане с разными политическими взглядами, объединенные неприятием действий федеральных властей.

Личность погибшего (медбрата, поддерживавшего всех, по словам близких, и не понимавшего жестокости мер в отношении мигрантов) стала мощным катализатором. Этот случай напрямую затрагивает одну из самых острых внутриполитических тем США - систему здравоохранения.

Программа Obamacare (закон о защите пациентов и доступном здравоохранении, принятый Бараком Обамой), которую пытается "торпедировать" Дональд Трамп, является флагманом демократов. Гибель медика всколыхнула эту болезненную дискуссию вновь.

Но главное, по мнению эксперта,- это нарушение "общественного договора". Общество соглашается на определенные карательные меры в обмен на защиту от бандитизма. Убийство мирного гражданина силами, призванными его защищать, ставит этот договор под сомнение. "У общества вопрос: а зачем мы на это соглашались?" - объяснила Юлия Абухович.

Угрозы действующего президента Дональда Трампа ввести режим подавления мятежа лишь нагнетают обстановку, считает аналитик. Они вызывают сомнения даже в среде его однопартийцев.

"Очень много республиканцев являются сомневающимися и не поддерживают его эти решения, - отметила эксперт. - Это злоупотребление властью и тем правом, которое дано Трампу. Он хочет подчинить себе то, что не может контролировать".

Для протестующих в Миннеаполисе принципиальным является и вопрос федерального вмешательства. Республиканцы, традиционно выступающие за права штатов, видят в действиях федеральных войск, не допускающих местную полицию к решению проблемы, прямое нарушение своих принципов. Поэтому среди манифестантов, вопреки стереотипам, есть и сторонники Трампа.

Сейчас администрация Трампа оказалась в сложной ситуации: отступить - значит отказаться от ключевых предвыборных обещаний о борьбе с нелегальной миграцией; продолжать силовое давление - раскручивать маховик протестов дальше.

По прогнозу Юлии Абухович, политика жесткой депортации, скорее всего, не изменится, так как часть высылаемых - это активные преступники. Однако главная задача американских властей сейчас - убедить народ, что "общественный договор" не разорван.

"Рассказать народу будет крайне сложно, потому что напряжение достигло пика, - отметила эксперт. - Даже морозы не смогли успокоить людей".

Эта ситуация, если она не будет решена, может иметь долгосрочные политические последствия. Внешнеполитические успехи отойдут на второй план, а следующий кандидат от республиканцев будет вынужден отвечать на вопрос: как он сделает Америку великой, если вносит раздор среди ее граждан.