Примечательные перемены в области военного сотрудничества между Соединенными Штатами и Европой. Американские СМИ сообщают, что поставки вооружений по контрактам, довольно давно заключенным с Пентагоном, сокращаются, откладываются либо вовсе отменяются.

Первый удар такого рода выпал на долю Северной Европы: Швеции, Норвегии, Финляндии, а также странам Балтии уже сообщили из Вашингтона, что им не стоит ждать скорой передачи целого ряда авиаракет и ракет для борьбы с дронами. Всему причиной - исчерпание американских запасов в ходе войны в Персидском Заливе.

Между тем, в европейских СМИ начали появляться примечательные материалы - еще год назад подобных не могло быть в принципе. The Brussels Times сообщает, что большинство военных систем ЕС и НАТО критически зависят от американских сервисов: все таковые можно отключить буквально одним нажатием кнопки.