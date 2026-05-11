The Economist: Американцев ждет резкий взлет цен на продукты

Ощутимый удар по кошелькам простых американцев. The Economist предупреждает, что жителей США ждет резкий взлет цен на продукты. К примеру, стоимость обычных томатов уже поднялась на четверть.

Главными причинами стали торговые пошлины Трампа и подорожание удобрений из-за конфликта с Ираном. На рост цен влияет и топливный кризис: дизельное топливо выросло в цене, поэтому дорожает доставка товаров. В итоге рост затрат затрагивает все этапы цепочек поставок - от расходов фермеров и транспортных компаний до затрат на переработку и упаковку.