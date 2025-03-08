The Wall Street Journal: В Германии рассмотрят вопрос о создании страной атомной бомбы

Сенсационная статья появилась в американской газете The Wall Street Journal. По данным издания, во властных коридорах Германии всерьез обсуждается вопрос о создании страной собственной атомной бомбы.

Берлин является участником Договора о нераспространении и потому не может стать обладателем ядерного оружия официально. По данным газеты, вполне вероятно, что немцы предпримут попытку обзавестись таким арсеналом тайно - благо уровень технологического развития страны сделать это позволяет. Подобное вполне возможно, ведь успешные разработки в данной сфере вели, например, Израиль, ЮАР и даже Швеция. Как минимум Тель-Авив ядерным оружием располагает, категорически этого не признавая.