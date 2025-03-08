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The Wall Street Journal: В Германии рассмотрят вопрос о создании страной атомной бомбы
Сенсационная статья появилась в американской газете The Wall Street Journal. По данным издания, во властных коридорах Германии всерьез обсуждается вопрос о создании страной собственной атомной бомбы.
Берлин является участником Договора о нераспространении и потому не может стать обладателем ядерного оружия официально. По данным газеты, вполне вероятно, что немцы предпримут попытку обзавестись таким арсеналом тайно - благо уровень технологического развития страны сделать это позволяет. Подобное вполне возможно, ведь успешные разработки в данной сфере вели, например, Израиль, ЮАР и даже Швеция. Как минимум Тель-Авив ядерным оружием располагает, категорически этого не признавая.
Что касается Германии, то главной причиной для тайной активности на ядерном направлении стало потепление между США и Россией - немецкие элиты считают это себе угрозой. Они хотят, чтобы страна была готова вести войну любой интенсивности самостоятельно и без помощи союзников.