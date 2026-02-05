3.73 BYN
The Washington Post уволила треть сотрудников
Автор:Редакция news.by
The Washington Post увольняет сотрудников. Работы в газете лишатся 300 из 800 журналистов.
По данным агентства Associated Press, под сокращение попали все сотрудники издания в странах Ближнего Востока и в Украине.
Причина - падение прибыли вследствие снижения популярности издания. Так, в 2025 году на сайт The New York Times заходило в два раза больше посетителей, чем на сайт The Washington Post. Теперь газета лишится блока спортивных новостей, обзоров книг, а международный отдел значительно ужмется в числе сотрудников.