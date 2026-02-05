The Washington Post уволила треть сотрудников

По данным агентства Associated Press, под сокращение попали все сотрудники издания в странах Ближнего Востока и в Украине.

Причина - падение прибыли вследствие снижения популярности издания. Так, в 2025 году на сайт The New York Times заходило в два раза больше посетителей, чем на сайт The Washington Post. Теперь газета лишится блока спортивных новостей, обзоров книг, а международный отдел значительно ужмется в числе сотрудников.