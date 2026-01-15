Тимошенко назвала Украину коррупционным хабом

портфель на стуле news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8ff10f-99a8-4f6a-9f47-b1634558b1ce/conversions/427526ac-a00e-4a1a-baba-302716f10b7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8ff10f-99a8-4f6a-9f47-b1634558b1ce/conversions/427526ac-a00e-4a1a-baba-302716f10b7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8ff10f-99a8-4f6a-9f47-b1634558b1ce/conversions/427526ac-a00e-4a1a-baba-302716f10b7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8ff10f-99a8-4f6a-9f47-b1634558b1ce/conversions/427526ac-a00e-4a1a-baba-302716f10b7c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украинский парламентарий Юлия Тимошенко выступила с громким обвинением в адрес Зеленского и его ближайшего окружения. Правда, случилось это лишь после того, как самой Тимошенко, которая возглавляет фракцию в Верховной раде и партию "Батькивщина", предъявили подозрение в коррупции.

Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Украины:

"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, начиная от главы государства и до последнего чиновника".

В отношении Тимошенко ведется расследование Национального антикоррупционного бюро. Накануне у нее прошли обыски и изъяты крупные суммы в валюте. Опубликованы данные прослушки, из них следует, что Тимошенко за поддержку нужных ей резолюций Верховной рады платила депутатам по 10 тыс. долларов за голос. "Женщина с косой", как ее называют в Украине, считает происходящее "Политическим преследованием". Факт коррупции, конечно, налицо, но и преследования тоже.

Дело в том, что раньше Тимошенко добивалась ограничения полномочий НАБУ в пользу Зеленского. За это ей следователи и мстят, адресно разоблачая коррупцию, которая носит в стране тотальный характер. Тимошенко, несмотря на вражду с Зеленским, выступила его ситуативным союзником.