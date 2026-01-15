3.71 BYN
Тимошенко назвала Украину коррупционным хабом
Украинский парламентарий Юлия Тимошенко выступила с громким обвинением в адрес Зеленского и его ближайшего окружения. Правда, случилось это лишь после того, как самой Тимошенко, которая возглавляет фракцию в Верховной раде и партию "Батькивщина", предъявили подозрение в коррупции.
Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады Украины:
"Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, начиная от главы государства и до последнего чиновника".
В отношении Тимошенко ведется расследование Национального антикоррупционного бюро. Накануне у нее прошли обыски и изъяты крупные суммы в валюте. Опубликованы данные прослушки, из них следует, что Тимошенко за поддержку нужных ей резолюций Верховной рады платила депутатам по 10 тыс. долларов за голос. "Женщина с косой", как ее называют в Украине, считает происходящее "Политическим преследованием". Факт коррупции, конечно, налицо, но и преследования тоже.
Дело в том, что раньше Тимошенко добивалась ограничения полномочий НАБУ в пользу Зеленского. За это ей следователи и мстят, адресно разоблачая коррупцию, которая носит в стране тотальный характер. Тимошенко, несмотря на вражду с Зеленским, выступила его ситуативным союзником.
Американцы с применением НАБУ чистят политические украинские элиты от недостаточно лояльных деятелей, а Зеленский с Тимошенко ориентированы как раз на Брюссель. Теперь НАБУ требует для Тимошенко залога приблизительно в миллион евро или заключения ее под стражу.