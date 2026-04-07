То Лам вступил в должность президента Вьетнама
Автор:Редакция news.by
Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам избран президентом страны. Его кандидатуру единогласно поддержало Национальное собрание. Затем состоялась церемония принятия присяги.
То Лам избран на срок полномочий с 2026 по 2031 год. Он уже занимал высокий пост в 2024 году, но на короткий срок, и стал третьим человеком в истории социалистического Вьетнама, который одновременно находится на двух руководящих постах: генсека и президента.
То Лам считается сторонником консервативной линии, за время своего правления он успел запомниться реформой госуправления и проектами по развитию инфраструктуры.