Толерантность по-европейски: во Франции отказались от "Рождества"

Во Франции под предлогом "инклюзивности" продолжается борьба с собственными традициями. Как сообщает Le Figaro, в 2025 году в официальных праздничных поздравлениях в Париже избегают слова "Рождество", заменяя его на нейтральное "веселые праздники".

Такая "корректность" продиктована рекомендациями Еврокомиссии, которая активно продвигает альтернативные формулировки. Ведомство выпустило внутреннее руководство для чиновников, где прямо рекомендует находить альтернативу слову "Рождество" для продвижения инклюзивного подхода.