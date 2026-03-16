Топливная блокада со стороны США привела к полному блэкауту на Кубе
Топливная блокада Кубы привела к полному аварийному отключению электричества по всей стране. Без света остались все 11 млн жителей острова.
Власти сумели обеспечить подачу электричества лишь больницам и ряду объектов критической инфраструктуры. Все поставки нефти и нефтепродуктов на Остров свободы были прекращены еще в ноябре 2025 года: сначала США добились запрета экспорта на Кубу венесуэльского, а потом и мексиканского черного золота.
Речь идет даже не о политическом шантаже, а об искусственном провоцировании гуманитарной катастрофы. Вдобавок 16 марта Трамп заявил следующее: "Наверное, мне выпадет честь захватить Кубу. Думаю, я смогу с ней сделать все, что захочу". Похоже, это действительно так: помощь Острову свободы никто не рискнет оказать.