Топливная блокада Кубы привела к полному аварийному отключению электричества по всей стране. Без света остались все 11 млн жителей острова.

Власти сумели обеспечить подачу электричества лишь больницам и ряду объектов критической инфраструктуры. Все поставки нефти и нефтепродуктов на Остров свободы были прекращены еще в ноябре 2025 года: сначала США добились запрета экспорта на Кубу венесуэльского, а потом и мексиканского черного золота.