Топливный кризис: в Европе ожидается массовая отмена рейсов и повышение стоимости билетов

В Европе назревает серьезный кризис авиатоплива, прогнозирует латвийский эксперт. Именно зеленая политика ЕС спровоцировала напряженную ситуацию в данной области. Авиатопливо производят в небольшом количестве, и мест для долгосрочного хранения ресурса нет. Европа вынуждена импортировать топливо.

Ситуация вокруг Ормузского пролива также сильно усугубила проблему. Эксперт предрек всеобщий дефицит. Если обстановка не изменится к концу лета, это может гарантировать массовую отмену рейсов и двойные цены на билеты.