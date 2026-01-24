3.74 BYN
Трагедия в Индонезии: целая деревня оказалась погребена в могиле из жидкой грязи
Автор:Редакция news.by
Масштабная трагедия в Индонезии: в провинции Западная Ява сошел оползень, из-за которого целая деревня оказалась погребена в жидкой грязи. 7 человек погибли, еще 82 числятся пропавшими без вести.
Трагедия стала следствием проливных дождей, которые привели к значительным разрушениям и затоплению десятков населенных пунктов. В пострадавших регионах власти объявили режим чрезвычайной ситуации.