Трагедия в Индонезии: целая деревня оказалась погребена в могиле из жидкой грязи

Масштабная трагедия в Индонезии: в провинции Западная Ява сошел оползень, из-за которого целая деревня оказалась погребена в жидкой грязи. 7 человек погибли, еще 82 числятся пропавшими без вести.



Трагедия стала следствием проливных дождей, которые привели к значительным разрушениям и затоплению десятков населенных пунктов. В пострадавших регионах власти объявили режим чрезвычайной ситуации.