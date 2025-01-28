Трамп 2.0. Новые громкие указы 47-го американского президента

Дональд Трамп завершил первую неделю на посту президента США, а его решения уже гремят в США и не только. 28 января был подписан указ об увольнении 50 тыс. госслужащих.

Как пишет New York Times, Трамп заявил, что таким образом, он "избавляется от раковой опухоли, вызванной администрацией Байдена". Кроме того, своих рабочих мест лишились 10 сотрудников Минюста, которые ранее вели дела против Трампа. Среди подписанных документов - план по созданию в США системы ПРО "Железный купол". Задача - усилить защиту всей территории страны от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. Отметим, нынешнее американское вооружение противостоять таким ударам просто неспособно. Звучат также заявления Трампа о планах возобновить добычу нефти и газа в заповедниках Аляски.

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Не успокаивается он и по поводу Гренландии. При этом МИД Дании категоричен - мол, Трамп остров не получит. А премьер королевства даже отправится в тур по европейским странам в поисках поддержки, желательно военной.

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