Трамп анонсировал пошлины на импорт лекарств до 100 %
Автор:Редакция news.by
Торговая война не прекращается: президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины в размере 100 % на поставки в США ряда фармацевтических препаратов.
Речь о производителях, которые не снизили цену и не планируют переносить производство в Соединенные Штаты. Для них изначально будет применяться пошлина в 20 %, потом она увеличится до 100 %.
Как уточняют местные СМИ, у компаний еще есть несколько месяцев на переговоры с администрацией Трампа: 120 дней - для крупных производителей и 180 дней - для всех остальных.