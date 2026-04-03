Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп анонсировал пошлины на импорт лекарств до 100 %

Торговая война не прекращается: президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины в размере 100 % на поставки в США ряда фармацевтических препаратов.

Речь о производителях, которые не снизили цену и не планируют переносить производство в Соединенные Штаты. Для них изначально будет применяться пошлина в 20 %, потом она увеличится до 100 %.

Как уточняют местные СМИ, у компаний еще есть несколько месяцев на переговоры с администрацией Трампа: 120 дней - для крупных производителей и 180 дней - для всех остальных.

Разделы:

В миреСША

Теги:

лекарствапошлиныДональд Трамп