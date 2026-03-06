Трамп анонсировал "Закон о спасении Америки" с запретом почтового голосования

Трамп готовится совершить своеобразную революцию в Соединенных Штатах. Он подготовил так называемый Закон о спасении Америки, который должен сделать невозможными фальсификации на выборах.

Если этот билль примут, в стране окончательно запретят голосование по почте. Кроме того, всякий избиратель перед получением бюллетеня обязан будет предъявить идентификационную карту.

В том же законе, кстати, предполагается запретить смену пола детьми без разрешения родителей и участие мужчин в женских видах спорта.