Трамп анонсировал "Закон о спасении Америки" с запретом почтового голосования
Автор:Редакция news.by
Трамп готовится совершить своеобразную революцию в Соединенных Штатах. Он подготовил так называемый Закон о спасении Америки, который должен сделать невозможными фальсификации на выборах.
Если этот билль примут, в стране окончательно запретят голосование по почте. Кроме того, всякий избиратель перед получением бюллетеня обязан будет предъявить идентификационную карту.
В том же законе, кстати, предполагается запретить смену пола детьми без разрешения родителей и участие мужчин в женских видах спорта.
Новый регламент выборов обещает США поистине тектонические перемены во внутренней политике: голосование без документов и отправка почтовых бюллетеней по почте считались основными инструментами фальсификации результатов голосования.