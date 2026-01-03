3 января для Трампа стало очень символичной датой. В 2020 году в этот день во время первого срока американец приказал нанести удар по иранскому генералу Сулеймани в аэропорту Багдада. И вот прошло 6 лет.

3 января 2026-го. Трамп атаковал Венесуэлу и захватил президента страны и его супругу.

Говорят, жизнь может поменяться в одно мгновение. Ситуация в Венесуэле тому яркое подтверждение. Массированные удары, похищение главы государства, разрушенная инфраструктура, паника на улицах, погибшие и раненые - в один день история Боливарианской Республики разделилась на до и после.

Первые взрывы прогремели в предрассветной тишине Каракаса, когда город еще спал. Атака длилась менее получаса, но этого хватило, чтобы нанести точечные удары по ключевым объектам. Под прицелом оказались военные базы, военно-морские объекты, крупнейший морской порт и центры связи. Критическая инфраструктура страны получила серьезные повреждения, оставив часть столицы без электричества.

Как позже заявил американский сенатор Майк Ли, эта демонстрация силы была необходима для "прикрытия группы захвата", действовавшей по судебному ордеру.

Главная цель достигнута - Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и тайно вывезены за пределы страны. Трамп дал финальную санкцию на операцию по задержанию несколькими днями ранее, а агенты ЦРУ обеспечили точное отслеживание его перемещений. Фактически, это было похищение, оформленное как арест. Юридическое обоснование последовало немедленно. Генеральный прокурор США предъявила развернутый список обвинений.

Памела Бонди, генеральный прокурор США:

"Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были обвинены в Южном округе Нью-Йорка. Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов. Вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах".

Внутри Венесуэлы события развивались по сценарию острого кризиса. В стране немедленно введено чрезвычайное положение. Вооруженные силы приведены в полную боевую готовность и развернуты для защиты суверенитета. Цель нападения - не что иное, как захват стратегических ресурсов Боливарианской Республики, попытка силой сломить политическую независимость страны, так прокомментировал глава МИД Венесуэлы. В министерстве Венесуэлы призвали к мужеству и единству народа.

Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы:

"В свете этого гнусного и трусливого нападения, угрожающего миру и стабильности в регионе, мы выражаем самое решительное осуждение перед международным сообществом и всеми многосторонними организациями, чтобы правительство США было осуждено за вопиющее нарушение Устава ООН и международного права. Свободная, независимая и суверенная Венесуэла отвергает со всей силой своей либертарианской истории присутствие этих иностранных войск, оставивших после себя лишь смерть, боль и разрушения. Это вторжение представляет собой величайшее злодеяние, которое когда-либо переживала страна, вызванное ненасытной жадностью к нашим стратегическим ресурсам. В этот судьбоносный час я призываю к мужеству, унаследованному нами от освободителей, которые научили нас, что достоинство не подлежит обсуждению и что Родина является высшей ценностью".

На улицах Каракаса - хаос и паника. Истинным хозяином положения на первые часы стал страх. На фоне поврежденных энергосетей южные районы Каракаса погрузились в темноту, сотовая связь работала с перебоями. В центре города - бронетехника, звуки скорой помощи. Огромные очереди выстроились на заправках и у магазинов - граждане пытаются запастись топливом и продуктами перед лицом неизвестности.

Эскалация стала кульминацией многомесячной кампании давления, которую Вашингтон вел против правительства Мадуро. Переброска тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, постоянные угрозы - все это было подготовкой. Сегодня, 3 января, "холодная" конфронтация окончательно перешла в "горячую" фазу, открыв новую, непредсказуемую и опасную главу в истории региона. Известно, что военная операция стала результатом решения, принятого накануне на заседании Совета национальной безопасности под председательством президента США. Примечательная деталь: удар изначально планировался на католическое Рождество, но был отложен. Причины переноса не уточняются, но сам факт говорит о долгом и тщательном планировании.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия)

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Удары по Венесуэле на самом деле были, я бы сказал, ожидаемыми, Соединенные Штаты нанесли их для того, чтобы достичь своих политических целей - оказания давления на режим господина Мадуро. В общем-то подобные действия, как мы видим, они достаточно такие резкие, агрессивные. В целом как бы результат американцев на сегодняшний день может способствовать тому, что такие полномасштабные боевые действия, наземная операция, скорее всего, как мне кажется, могут и не состояться."