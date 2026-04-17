Трамп допустил, что война с Ираном не будет завершена

Президент США допустил возможность того, что конфликт с Ираном не будет урегулирован.

Говоря о росте цен на энергоносители, Трамп напомнил о прогнозах, согласно которым стоимость нефти могла достичь 250-300 долларов за баррель: "Сегодня она составляет 89-90 долларов за баррель. И это во время войны, которую мы пока не урегулировали. Возможно, мы и не станем этого делать".

При этом ранее хозяин Белого дома заявил, что конфликт развивается без серьезных осложнений и должен завершиться в ближайшее время.

