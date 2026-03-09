3.72 BYN
Трамп допустил снятие части санкций с нефтяной отрасли некоторых стран
Автор:Редакция news.by
Трамп на фоне роста цен на топливо допустил снятие части своих санкций против нефтяной отрасли других стран. "А вводить их снова, возможно, не придется, поскольку восстановится мир", - отметил политик.
Коснется ли это российской нефти, неизвестно. Но ранее Рейтер сообщал, что Белый дом рассматривает ослабление санкций против Москвы в нефтяной сфере.
Ситуация на мировом рынке черного золота была одной из тем телефонного разговора лидеров США и России. Трамп 9 марта вечером позвонил Путину. По словам представителя российского президента, основной акцент в беседе был сделан на ситуации вокруг Ирана и украинском урегулировании. Обсуждалась в том числе и тема Венесуэлы.