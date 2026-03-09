Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп допустил снятие части санкций с нефтяной отрасли некоторых стран

Трамп на фоне роста цен на топливо допустил снятие части своих санкций против нефтяной отрасли других стран. "А вводить их снова, возможно, не придется, поскольку восстановится мир", - отметил политик.

Коснется ли это российской нефти, неизвестно. Но ранее Рейтер сообщал, что Белый дом рассматривает ослабление санкций против Москвы в нефтяной сфере.

Ситуация на мировом рынке черного золота была одной из тем телефонного разговора лидеров США и России. Трамп 9 марта вечером позвонил Путину. По словам представителя российского президента, основной акцент в беседе был сделан на ситуации вокруг Ирана и украинском урегулировании. Обсуждалась в том числе и тема Венесуэлы.

