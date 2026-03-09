Трамп допустил снятие части санкций с нефтяной отрасли некоторых стран

Трамп на фоне роста цен на топливо допустил снятие части своих санкций против нефтяной отрасли других стран. "А вводить их снова, возможно, не придется, поскольку восстановится мир", - отметил политик.

Коснется ли это российской нефти, неизвестно. Но ранее Рейтер сообщал, что Белый дом рассматривает ослабление санкций против Москвы в нефтяной сфере.