Трамп готов заключить сделку с Ираном, но есть условие

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Американский лидер Дональд Трамп заявил о желании заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия, сообщает ТАСС.

"Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно. Но он должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие", - заявил Трамп, выступая на саммите Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Ранее официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщил, что Иран и США условились продолжить переговоры по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, обсуждают время и место следующего раунда консультаций.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Первый из них прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.